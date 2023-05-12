В стране и мире Шесть детей пострадали при обстреле Луганска украинскими боевиками Анна Касаткина Двое подростков госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. © Фото: LIC_LPR Telegram Читайте нас на: Шесть детей пострадали при обстреле Луганска украинскими боевиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. «В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей», - написал он в своем Telegram-канале. По словам Пасечника, четверым детям помощь оказана в полном объеме, двое подростков госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Глава ЛНР добавил, что ударами повреждены административные здания предприятий и остекление шести домов. Украинские боевики ударили по Луганску вечером в пятницу. В результате загорелось пустующее здание предприятия «Поли-Пак». Предполагается, что удар наносился ракетами из украинского ОТРК «Гром». В результате обстрела также получил ранения депутат Госдумы России Виктор Водолацкий. Экспертное мнение и аналитика