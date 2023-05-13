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Чавушоглу назвал ложным заявление оппозиции о возможном вмешательстве РФ в выборы

Вероника Волосунова
10:53 13.05.2023
Мевлют Чавушоглу добавил, что такие заявления являются несправедливыми по отношению к России.
Чавушоглу назвал ложным заявление оппозиции о возможном вмешательстве РФ в выборы
© Фото: Hassan Mohamed, dpa, Globallookpress
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал ложными слова оппозиции о вмешательстве России в Турецкие выборы, поскольку имиджу страны невыгодны непрозрачные и недемократичные выборы.

«Турция как никогда нуждается в стабильности. Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны выгодно, чтобы выборы проходили демократично и прозрачно. Слова Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается, несправедливы по отношению к этой стране. Речи о каком-либо вмешательстве ложны», - заявил он в интервью телеканалу CNN Türk.

Ранее кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о возможном вмешательстве России в выборы. Действующий турецкий лидер Эрдоган опроверг эти слова. Он добавил, что Кылычдароглу нужно устыдиться своих слов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг эту информацию. Он отметил, что Москва дорожит отношениями с Турцией и ни о каком вмешательстве речи быть не может.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. В последний день агитации 12 мая в Стамбуле и в Анкаре прошли митинги в поддержку двух лидирующих кандидатов - Эрдогана и  Кылычдароглу. Местные жители рассказали, как выбирают, за кого голосовать

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