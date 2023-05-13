Депутат Водолацкий получил легкое ранение в результате взрыва в Луганске

Народный избранник находился в городе на праздничных торжествах, посвященных годовщине образования ЛНР. Во время удара он получил легкое ранение.

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Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий получил легкое ранение. Об этом информировал его помощник. Его слова приводит RT.

После этого сам депутат назвал подлым ракетный удар по мирному Луганску. В эфире местного телевидения рассказали о ранении парламентария. Он принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.

«Самый мерзопакосный сегодня случай, который провели украинские фашисты, - это ударили по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми», - заявил депутат Водолацкий.

Ранее мы сообщали, что в результате ракетного обстрела Луганска ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ.

До этого представительство ЛНР в СЦКК информировало о применении по городу двух крылатых ракет, предположительно ОТРК «Гром» украинского производства. Были разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также остекление шести жилых домов.

Вечером 12 мая два взрыва произошли в Луганске. Над городом были видны клубы черного дыма, которые заметили недалеко от одного из заводов.