Депутат Водолацкий получил легкое ранение в результате взрыва в Луганске
Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий получил легкое ранение. Об этом информировал его помощник. Его слова приводит RT.
После этого сам депутат назвал подлым ракетный удар по мирному Луганску. В эфире местного телевидения рассказали о ранении парламентария. Он принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.
«Самый мерзопакосный сегодня случай, который провели украинские фашисты, - это ударили по мирному городу, там, где гуляли мирные граждане с детьми», - заявил депутат Водолацкий.
Ранее мы сообщали, что в результате ракетного обстрела Луганска ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ.
До этого представительство ЛНР в СЦКК информировало о применении по городу двух крылатых ракет, предположительно ОТРК «Гром» украинского производства. Были разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также остекление шести жилых домов.
Вечером 12 мая два взрыва произошли в Луганске. Над городом были видны клубы черного дыма, которые заметили недалеко от одного из заводов.