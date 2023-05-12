Депутат Госдумы Водолацкий ранен при обстреле Луганска

Также ранены шестеро детей. Вечером 12 мая город был обстрелян.

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Сообщается о ранении депутата Государственной Думы РФ Виктора Водолацкого при обстреле Луганска. Также информируется о ранении шести детей. Сведения сообщило представительство ЛНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий», - опубликовало представительство ЛНР.

Чуть ранее представительство в СЦКК заявляло, что обстрел Луганска был осуществлен с применением двух крылатых ракет предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» производства Украины.