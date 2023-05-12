СЦКК: по Луганску ударили 2 крылатыми ракетами предположительно украинского ОТРК «Гром»

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Немногим ранее был показан найденный в Луганске беспилотник, упавший на детскую площадку незадолго до взрывов. Сообщается, что он столкнулся с крышей одного из соседних многоэтажных домов незадолго до взрывов.

Вечером 12 мая Луганск содрогнулся от взрыва. В городе был виден густой черный дым, поднимавшийся от здания завода, куда прилетел снаряд.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал данный обстрел в республиканский праздник «очередной попыткой киевского террористического режима запугать мирных граждан».