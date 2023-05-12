СЦКК: по Луганску ударили 2 крылатыми ракетами предположительно украинского ОТРК «Гром»
Разрушены здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», повреждено остекление шести жилых домов.
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Луганск в День Республики предположительно был обстрелян крылатыми ракетами комплекса украинского производства. Сообщается о применении двух ракет. Информацию публикует представительство ЛНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).
«В результате обстрела г. Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром", украинского производства), разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-Пак и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов», - гласит опубликованная информация.
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