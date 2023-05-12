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Главред «Грузинформ» Хидирбегишвили заявил, что Грузия будет рада туристам из РФ

Алексей Курильченко
09:15 12.05.2023
Журналист отметил, что грузины будут рады видеть родных их русских людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Главный редактор агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили в беседе со «Звездой» заявил, что жители Грузии крайне рады отмене визового режима с Россией и возобновлению авиасообщения. По его словам, это значительно поможет грузинской экономике, которая крайне зависима от туристического сегмента.

«Подавляющее большинство грузинского народа - около 90% - несказанно рады тому, что самолеты полетят. Мы рады российским туристам и визитерам - они всегда были щедрыми. У нас население в основном занято в туристическом секторе, ресторанном бизнесе и так далее. Кроме того, видеть родных нам людей, с которыми мы всю жизнь росли - русских - нам очень приятно», - рассказал Хидирбегишвили.

По словам главреда, возобновление авиасообщения - небольшой шаг к установлению дружбы между Россией и Грузией. Он отметил, что дружба с РФ позволит его стране защититься от коллективного Запада.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Также снят запрет для наших авиакомпаний на полеты в Грузию и на продажу туров. Между Москвой и Тбилиси будет проводиться по семь рейсов в неделю в обе стороны. В МИД Грузии одобрили действия российского лидера.

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