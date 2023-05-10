В Минтрансе назвали число еженедельных рейсов в разрешенную для полетов Грузию

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Российские авиакомпании будут в неделю совершать семь полетов Москва - Тбилиси и обратно. Для полетов будут использоваться отечественные самолеты. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

«В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», - сообщили РИА Новости в Минтрансе.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Кроме того, российский лидер снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также отменен запрет на продажи туров в эту страну.