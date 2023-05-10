Глава МИД Грузии Дарчиашвили одобрил идею безвизового режима с РФ

Многие граждане Грузии, проживающие в России, поддерживают связь с родственниками на родине, поэтому им будет намного легче после отмены визового режима.

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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили одобрил идею безвизового режима с Россией. По его словам, это «облегчит бытовую жизнь» многим людям.

Дело в том, что, по его словам, более 1 миллиона граждан Грузии, проживающих в России, поддерживают связь с родственниками на родине. Для них безвизовый режим был бы очень удобен.

«Это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется. Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам», - цитирует его ТАСС.

Визовый режим для граждан Грузии будет отменен с 15 мая. Теперь для въезда в Россию им будет достаточно паспорта.