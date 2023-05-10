Теперь для въезда в Россию гражданам Грузии достаточно паспорта.

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Президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Об этом говорится в указе главы государства о порядке въезда и выезда в страну.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из указа следует, что теперь для въезда в Россию гражданам Грузии достаточно паспорта.

Кроме того, российский президент снял запрет для наших авиакомпаний на полеты в Грузию. Также отменен запрет на продажи туров в эту страну.

Напомним, прямое авиационное сообщение между двумя странами отменил на фоне антироссийских протестов в Грузии в июне 2019 года президент России Владимир Путин.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузии не выдали статус кандидата в ЕС из-за позиции по России, поскольку страна не присоединяется к антироссийским санкциям. При этом он подчеркнул, что его государство выполняет все требования Европейского союза.