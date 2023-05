В стране и мире США пообещали новые военные поставки Киеву для контрнаступления Дмитрий Трунов По словам Джона Кирби, администрация США надеется на поддержку сената в том, что касается военных поставок на Украину в предстоящие дни и недели. © Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress Читайте нас на: Вашингтон готовит новые военные поставки для Киева, о которых будет объявлено «очень-очень скоро». Такое заявление сделал в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. По словам Кирби, администрация США надеется на поддержку сената в том, что касается военных поставок на Украину в предстоящие дни и недели, передает РИА Новости. США направили Украине почти 100% военной помощи, которую Киев запрашивал для контрнаступления, сообщил также представитель Белого дома. Это касается и собственно вооружений, и обучения украинских военных. «Мы передали почти все, что было в том списке», - сказал Кирби. Ранее The Guardian опубликовала статью о том, что Запад якобы разочаровался в подготовке Киева к контрнаступлению даже после масштабной финансовой и военной помощи. А в публикации WSJ говорится о сложностях, с которыми столкнулись США при наращивании производства боеприпасов. Американская The New York Times писала также, что без определенных успехов помощь Запада Украине будет снижена, и «окно поддержки» Украины не может оставаться вечно открытым. Экспертное мнение и аналитика