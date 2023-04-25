В США рассказали, когда закроется «окно поддержки» Украины

Авторы американского издания пишут, что западные страны не имеют достаточного количества запасов.

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Окно, которое позволяет Украине противостоять России, не может оставаться вечно открытым. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как отмечает издание, без определенных успехов поддержка Западом Украины будет ослаблена, а на Киев может быть оказано давление с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или заморозке конфликта.

Авторы материала пишут, что страны Запада не имеют достаточного количества запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Киева до следующего года.

Ранее в Соединенных Штатах появились сомнения в успехе контрнаступления киевского режима. Согласно изданию Politico, аналитики дают не оптимистичные прогнозы относительно перспектив ожидаемого контрнаступления украинских боевиков.