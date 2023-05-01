The Guardian: Запад разочаровался в подготовке Киева к контрнаступлению

Ранее в США заявили, что без значительных военных успехов Киева придеться вести переговоры о прекращении конфликта.

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Западные покровители Украины обеспокоены неготовностью официального Киева к контрнаступлению даже после масштабной финансовой и военной помощи. Об этом пишут обозреватели The Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин.

«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», - приводят они цитату бойца украинской армии с позывным «Темный».

Ранее американские СМИ заявили, что окно поддержки США не будет вечно открытым. Без определенных успехов на линии соприкосновения Запад начнет давление на Киев, уверен журналисты. В этом случае целью будут переговоры с Москвой о прекращении конфликта либо о его заморозке на неопределенный срок.