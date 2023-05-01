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WSJ сообщила о проблемах США с производством боеприпасов

Анна Касаткина
11:28 01.05.2023
Производство боеприпасов в США растет медленнее, чем ожидалось, передает издание.
WSJ сообщила о проблемах США с производством боеприпасов
© Фото: Air Force Chustine Minoda, defense.gov
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Планы США по увеличению производства боеприпасов не оправдались из-за нехватки чипов, оборудования и квалифицированных рабочих. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается в статье, производители оружия увеличили число смен на заводах, оптимизировали цепочки поставок и заказали новое оборудование. Однако этих усилий оказалось недостаточно, так как Пентагон в прошлом то финансировал, то «забывал» про кампании по производству боеприпасов, передает RT. В результате многие изготовители оружия закрыли производственные линии, либо перенесли их за границу, а на восстановление производства, как уточняется, может потребоваться пять-шесть лет.

Издание отмечает, что США обязались поставить Киеву вооружение на сумму более 36 миллиардов долларов, включая сотни тысяч боеприпасов для гаубиц, танков, переносных ракетных установок и управляемых ракетных комплексов. При этом у американцев и их союзников по НАТО запасы невелики, а производство растет медленнее, чем предполагалось: в этому году противотанковых ракет Javelin планируется произвести 2 тысячи единиц, к 2026 году - 3,5 тысяч; боеприпасов для современной управляемой системы залпового огня GMLRS производят порядка 10 тысяч, а планируют - 14 тысяч.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинские власти сообщило, что США дали Киеву гораздо меньше вооружения, чем обещали. Издание подчеркнуло, что американская военная помощь поступает «по крупицам», к тому же администрация Джо Байдена близка к истощению ресурсов для помощи Украине.

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