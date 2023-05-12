Пасечник заявил, что украинские боевики обстрелом попытались запугать луганчан в День республики

Он рассказал, что на месте работают пожарные и оперативники.

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Украинские боевики предприняли попытку запугать мирное население Луганской Народной Республики. Нанесенный ракетой удар по республике в ее праздничный день - тому подтверждение. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска. Обстрел города в праздник - очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан», - заявил он в Telegram-канале.

Пасечник добавил, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают пожарные и все оперативные службы. Также проясняется информация о пострадавших гражданах.

Немногим ранее мы показывали кадры из Луганска, на которых видно, как к небу вздымается густой черный дым над одним из зданий в городе.

Позже стало известно, что перед взрывами в Луганске слышали шум, напоминающий по звуку ракету. Ее удар пришелся на завод «Поли-Пак», почти полностью разрушив здание. Там производились химикаты.

Одна из очевидиц отметила, что, вероятно, ракет было три, поскольку местные жители почувствовали три ударные волны.