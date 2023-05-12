В Луганске найден беспилотник, упавший на детскую площадку незадолго до взрывов
По предварительным данным, он упал на детскую площадку, после столкновения с крышей одного из жилых домов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Луганске на детской площадке обнаружили обломки вражеского беспилотника. Как говорят очевидцы, он столкнулся с крышей одного из многоэтажных домов по соседству незадолго до взрывов.
При этом нет сомнений, что это БПЛА американского производства. На опубликованных кадрах видна надпись: «Made in USA».
Ранее было опубликовано видео с места взрывов в Луганске. От здания завода, куда прилетел снаряд, поднимается густой черный дым.