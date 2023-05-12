Луганчанка рассказала, что после взрывов у нее дома осыпался потолок и вырвало дверной замок

Женщина задумалась, стоит ли ей уезжать из города.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница Луганска рассказала о последствиях удара украинской ракеты по городу. Наталья сообщила, что слышала очень сильный звук и что потом в доме посыпался потолок.

«Попадало все, дверь вырвали. Дверь вырвало входную, замок вырвало. Дверь была закрыта и волной, видимо», - отметила луганчанка.

Говоря о своих планах она отметила, что хочет посмотреть, что теперь ей делать. Женщина не понимает, уезжать ей или оставаться, что дальше предпринимать.

Немногим ранее мы показывали последствия обстрела украинскими националистами Луганска. На месте работу начали следователи и представители СЦКК, территория была оцеплена. Стекла соседних зданий были повреждены в результате инцидента, также у некоторых домов посыпалась штукатурка.

Вечером 12 мая под удар попал завод «Поли-Пак». Выпущенная по нему ракета почти полностью разрушила здание. Там производились химикаты.

После этого очевидица рассказала, что, вероятно, ракет было три, поскольку местные жители почувствовали три ударные волны.