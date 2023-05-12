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Опубликованы новые кадры с места взрывов в Луганске

Игорь Лапик
Анастасия Бобылева
21:07 12.05.2023
У соседних зданий посыпалась штукатурка, были повреждены стекла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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От здания в Луганске, в которое прилетел украинский снаряд, в воздух поднимается густой черный дым. Как рассказали местные жители, загорелось здание завода «Поли-Пак».

Сейчас на месте работают следователи и представители СЦКК, местность оцеплена. Стекла соседних зданий были повреждены в результате инцидента, также у некоторых домов посыпалась штукатурка.

По словам очевидцев, в результате взрывов пострадал ребенок, он был доставлен в травматологию.

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