Опубликованы новые кадры с места взрывов в Луганске

У соседних зданий посыпалась штукатурка, были повреждены стекла.

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От здания в Луганске, в которое прилетел украинский снаряд, в воздух поднимается густой черный дым. Как рассказали местные жители, загорелось здание завода «Поли-Пак».

Сейчас на месте работают следователи и представители СЦКК, местность оцеплена. Стекла соседних зданий были повреждены в результате инцидента, также у некоторых домов посыпалась штукатурка.

По словам очевидцев, в результате взрывов пострадал ребенок, он был доставлен в травматологию.