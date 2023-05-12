Опубликованы новые кадры с места взрывов в Луганске
У соседних зданий посыпалась штукатурка, были повреждены стекла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
От здания в Луганске, в которое прилетел украинский снаряд, в воздух поднимается густой черный дым. Как рассказали местные жители, загорелось здание завода «Поли-Пак».
Сейчас на месте работают следователи и представители СЦКК, местность оцеплена. Стекла соседних зданий были повреждены в результате инцидента, также у некоторых домов посыпалась штукатурка.
По словам очевидцев, в результате взрывов пострадал ребенок, он был доставлен в травматологию.