Очевидица рассказала, как жители Луганска ощутили ударную волну в момент взрывов

Местные жители почувствовали три ударные волны, а в их домах затряслись окна.

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Местные жители рассказали, что они ощутили в момент взрывов в Луганске. По словам одной из очевидиц события, в домах неподалеку от места взрыва тряслись окна.

«Было громко, окна сильно затряслись», - поделилась она.

По предположению очевидицы, противник летел низко над городом. Также она отметила, что, вероятно, ракеты было три, поскольку местные почувствовали три ударные волны.

Ранее сообщалось об огромном пожаре после взрыва в Луганске. На опубликованных кадрах видно, как над городом поднимаются клубы черного дыма.