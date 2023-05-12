В стране и мире В Кремле заявили, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием Тимур Шерзад Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль относится негативно к поставкам оружия на Украину. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к тому, что страны Запада продолжат накачивать Украину оружием. «Мы говорили, что продолжается и будет продолжаться дальнейшее накачивание вооружениями Украины. Это плохо», - прокомментировал Песков в разговоре с журналистами поставки дальнобойных ракет Британией. Экспертное мнение и аналитика