В Кремле заявили, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль относится негативно к поставкам оружия на Украину.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к тому, что страны Запада продолжат накачивать Украину оружием.
«Мы говорили, что продолжается и будет продолжаться дальнейшее накачивание вооружениями Украины. Это плохо», - прокомментировал Песков в разговоре с журналистами поставки дальнобойных ракет Британией.