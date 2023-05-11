В стране и мире В Кремле пообещали ответить на поставку Лондоном Киеву ракет большой дальности Анастасия Бобылева По словам Пескова, Москва отнеслась к этой новости «весьма негативно». © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: В Кремле заявили о возможных ответных действиях на поставку Великобританией Киеву ракет большой дальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», - подчеркнул он. По словам Пескова, Кремль отнесся к поставкам «весьма негативно». Ранее сообщалось о планах Лондона передать Киеву ракеты дальностью от 100 до 300 километров вместо вертолетов Apache. Также в Минобороны Великобритании сообщили, что Международный фонд помощи Украине планирует выделить средства на поставки систем противовоздушной обороны. Экспертное мнение и аналитика