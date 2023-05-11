Военный эксперт Кнутов: ПВО ВС РФ адаптируется к поставкам ракет Storm Shadow Киеву

Лучше всего, как подчеркнул эксперт, выяснять места базирования и бить по ракетам еще до их применения.

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Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал «Звезде» о том, что изменит для России поставка Британией киевскому режиму крылатых ракет Storm Shadow, о которой ранее сообщал телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников.

«Через какой-то период времени мы адаптируемся, система ПВО адаптируется, сможем нейтрализовать действие этих ударных средств», - заметил Кнутов.

По словам Кнутова, был зафиксирован случай, когда 12 ракет «Панциря» сбили такое же количество выпущенных ракет РСЗО HIMARS. Точно так, отметил эксперт, возможно приноровиться и к крылатым ракетам Storm Shadow.

Еще лучше, подчеркнул Юрий Кнутов, выяснять места базирования и бить по ракетам еще до их применения, уничтожая специалистов врага, которые могут их использовать и обеспечить эксплуатацию технических средств, необходимых для этого. Именно тогда возможный ущерб от этих поставок будет снижен максимально.

Ранее в Кремле пообещали ответить на поставку Лондоном Киеву ракет большой дальности.