Песков заявил о достижении определенных целей за год СВО

© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу ATV о том, что Россия достигла определенных целей за год специальной военной операции на Украине.

Одной из частично решенных задач стало обеспечение безопасности жителей Донбасса. Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин поставил эту задачу еще в самом начале СВО, 24 февраля 2022 года.

«Вы знаете, что на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав Российской Федерации. Собственно, это один из очень существенных и важных итогов», — сказал Песков телеканалу.

Однако он уточнил, что обстрелы Донецка и других городов со стороны Киева продолжаются.

В этом же интервью пресс-секретарь президента заявил, что Россия в ходе специальной военной операции «изрядно потрепала военную машину» Киева.