Армия Тральные силы Черноморского флота завершили разминирование акватории Азовского моря Это позволяет задействовать порты новых регионов России в перевозках грузов. © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости Читайте нас на: Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью «Красной звезде» заявил, что тральные силы ЧФ завершили разминирование акватории Азовского моря. «Нашими тральными силами завершено разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых субъектов Российской Федерации в различных видах морских перевозок», - заметил Соколов. Еще вице-адмирал сообщил об оборудовании постов оптико-электронного радиотехнического наблюдения в связи с возросшей угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами неприятеля. Также Виктор Соколов сказал, что береговые ракетно-артиллерийские войска Черноморского флота нанесли удары по 70 украинским объектам с начала специальной военной операции. Ранее «Звезда» показала боевую работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в зоне специальной военной операции. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика