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Тральные силы Черноморского флота завершили разминирование акватории Азовского моря

10:05 12.05.2023
Это позволяет задействовать порты новых регионов России в перевозках грузов.
Тральные силы Черноморского флота завершили разминирование акватории Азовского моря
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью «Красной звезде» заявил, что тральные силы ЧФ завершили разминирование акватории Азовского моря. 

«Нашими тральными силами завершено разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых субъектов Российской Федерации в различных видах морских перевозок», - заметил Соколов. 

Еще вице-адмирал сообщил об оборудовании постов оптико-электронного радиотехнического наблюдения в связи с возросшей угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами неприятеля. 

Также Виктор Соколов сказал, что береговые ракетно-артиллерийские войска Черноморского флота нанесли удары по 70 украинским объектам с начала специальной военной операции. 

Ранее «Звезда» показала боевую работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в зоне специальной военной операции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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