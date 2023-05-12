Тральные силы Черноморского флота завершили разминирование акватории Азовского моря
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью «Красной звезде» заявил, что тральные силы ЧФ завершили разминирование акватории Азовского моря.
«Нашими тральными силами завершено разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых субъектов Российской Федерации в различных видах морских перевозок», - заметил Соколов.
Еще вице-адмирал сообщил об оборудовании постов оптико-электронного радиотехнического наблюдения в связи с возросшей угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами неприятеля.
Также Виктор Соколов сказал, что береговые ракетно-артиллерийские войска Черноморского флота нанесли удары по 70 украинским объектам с начала специальной военной операции.
Ранее «Звезда» показала боевую работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.