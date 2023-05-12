Береговые ракетно-артиллерийские войска ЧФ нанесли удары по 70 объектам противника с начала СВО

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Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов заявил, что береговые ракетно-артиллерийские войска ЧФ нанесли удары по 70 объектам неприятеля с начала специальной военной операции. Для этого активно применялись комплексы «Бастион» и «Бал». Он рассказал об этом в интервью газете «Красная звезда».

«Активно применялись береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" и "Бал" береговых ракетно-артиллерийских войск флота. Ракетами БРК в первую очередь поражались командные пункты противника, аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО, надводные корабли ВМС Украины. Всего подразделениями береговых ракетно-артиллерийских войск флота нанесены удары по 70 объектам противника», - заявил вице-адмирал.

Соколов отметил, что тральщики Черноморского флота завершили работы по разминированию акватории Азовского моря. Это позволило использовать порты в новых регионах РФ для морских перевозок.

Также командующий заявил, что в Крыму было сформировано единое информационное поле, в которое включена авиация Черноморского флота. Данное поле было создано на фоне участившихся попыток киевского режима проводить диверсии на территории полуострова.