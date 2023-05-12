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«Солнцепек» термобарическими снарядами уничтожил скопление боевиков и бронетехники на Южнодонецком направлении

Марина Крижановская
Александр Федорчак
05:00 12.05.2023
Тяжелая огнеметная система работает на расстоянии не более шести километров от цели, а потому экипажу часто приходится уходить от обстрелов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Южнодонецком направлении продолжаются позиционные бои, в которых удары по врагу наносит тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек». От получения координат цели до выстрела проходит пять минут.

По укрепленным позициям врага ТОС наносит удар термобарическим снарядом. Он ложится точно в цель - рядом с лесопосадкой находился опорный пункт противника.

Второй удар наносится уже с другой позиции. И уже двумя снарядами, они ложатся недалеко друг от друга. После того как «Солнцепек» отработал, боевая машина быстро перемещается в укрытие. Тяжелая огнеметная система работает на небольших от цели расстояниях. Максимальная дальность - шесть километров, поэтому экипажу часто приходится уходить от обстрелов.

«Только начали разворачиваться. По нам начался обстрел. Начали обратно сворачиваться и уезжать по грязи. Естественно скорость не развить большую, уходили как могли. Ползли потихоньку», - рассказал «Звезде» механик-водитель «Солнцепека» с позывным Джида.

Но после обстрела необходимо возвращаться, ведь их поддержка очень нужна пехоте. «Солнцепеки» показывают высокую эффективность в бою.

«Поражаем опорные пункты противника, замаскированную легкобронированную технику. Полным залпом машины можно поразить до 40 тысяч квадратных метров», - сообщил командир ТОС «Солнцепек» с позывным Селенга.

© ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Александр Федорчак показал, как тяжелая огнеметная система «Солнцепек» готовится к стрельбе.

«Видим, что у этого расчета пакет заполнен наполовину: 12 снарядов в направляющей. Это означает, что сегодня боевая работа уже была. Но тем не менее продолжать ее можно. В основном, удары наносятся этой системой из закрытых позиций», - показал он.

На Южнодонецком направлении бои сопровождаются артиллерийскими дуэлями. Накануне противник здесь потерял 50 боевиков и семь бронеавтомобилей.

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