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Командующий ЧФ Соколов заявил о создании поля обнаружения средств нападения Киева вокруг Крыма

Алексей Курильченко
10:00 12.05.2023
На полуострове проведено наращивание средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей на фоне угрозы атак беспилотными аппаратами.
Командующий ЧФ Соколов заявил о создании поля обнаружения средств нападения Киева вокруг Крыма
© Фото: Минобороны РФ
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В Крыму сформировано единое информационное поле, в которое включена авиация Черноморского флота. Данное поле было создано на фоне участившихся попыток киевского режима проводить диверсии на территории полуострова, в том числе с применением беспилотников. Об этом заявил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда».

«В сложившейся обстановке противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры на территории Крыма... Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены в том числе самолеты и вертолеты морской авиации флота. Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству по ПВО помимо штатных корабельных расчетов привлечены дополнительные средства», - заявил командующий.

Вице-адмирал отметил, что на полуострове проведено наращивание средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей на фоне угрозы атак беспилотными аппаратами.

Также Соколов заявил, что корабли Черноморского флота, вооруженные ракетами «Калибр», поразили более 180 важных объектов противника за все время проведения специальной военной операции.

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