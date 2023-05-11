Эксперт Мкртчян предположил, что билет в Грузию обойдется не дороже 25 тысяч рублей

Глава России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене виз для граждан Грузии и об отмене запрета полетов для российской авиации в эту страну.

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Туристические агентства готовятся к небывалому спросу путешественников в Грузию. Предположительно, стоимость билета составит от 20 до 25 тысяч рублей в обе стороны. Ожидается кратное возрастание турпотока.

Об этом «Звезде» рассказал директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян. Он отметил, что сначала рейсы будут из Москвы, потом подключатся и другие города.

«Мы ждем сейчас билет примерно в рамках из Москвы 20-25 тысяч рублей туда-обратно. Турпоток, естественно, возрастет кратно. Мы ждем рейсы из многих городов, не только из Москвы. Будет поэтапно. Сначала Москва, потом другие города, потому что спрос на Грузию колоссальный. Людям интересно все», - рассказал он.

Руководитель турагентств обратил внимание, что Грузия доступна для туризма круглый год.

«Это круглогодичное направление. Люди будут летать очень активно. Тем более, лететь будет близко и недорого», - подытожил Мкртчян.

Ранее, 10 мая, президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в эту страну, который был введен в 2019-ом году. Рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию отозвал и МИД РФ.

Вместе с тем Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Теперь чтобы въехать в Россию, будет достаточно предъявить паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Норма начнет действовать с 15 мая.

Как сообщал Минтранс, российские авиакомпании смогут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства. По оценкам Ассоциации туроператоров, первые рейсы, возможно, запустят уже до конца мая.