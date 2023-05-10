В МИД РФ отменили рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию
© Фото: ТРК "Звезда"
В Министерстве иностранных дел России отменили рекомендацию гражданам страны воздерживаться от поездок в Грузию.
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В МИД РФ отменили рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию
© Фото: ТРК "Звезда"
В Министерстве иностранных дел России отменили рекомендацию гражданам страны воздерживаться от поездок в Грузию.
Экспертное мнение и аналитика
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