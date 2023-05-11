В Кремле назвали отмену виз с Грузией гуманитарным решением

В адрес российских властей долгое время поступали просьбы о возобновлении сообщения между двумя странами.

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Решение о возобновлении авиасообщения и отмене визового режима с Грузией носит гуманитарный характер - об это просили граждане как России, так и Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В адрес российских властей на протяжении длительного времени поступали обращения и граждан обеих стран, и предпринимателей обеих стран, и общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, которые просили принять эти решения. Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было (сделано. - Прим. ред.)», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что со стороны Грузии поступала как негативная, так и сдержанная реакция.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Также снят запрет для наших авиакомпаний на полеты в Грузию и на продажу туров. Между Москвой и Тбилиси будет проводиться по семь рейсов в неделю в обе стороны. В МИД Грузии одобрили действия российского лидера.