Песков заявил, что спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях

Песков добавил, что в Кремле не согласны с рекомендациями международных организаций по допуску спортсменов из России к турнирам.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков заявил, что считает неверным предъявление политических требований к спортсменам для участия в международных соревнованиях.

«Мы весьма негативно оцениваем подобное решение. Мы считаем абсолютно неверным обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях. Мы не согласны с такими рекомендациями. Все таки мы считаем, что спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны», - заявил он.

Напомним, ранее Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал, что Международная федерация фехтования не включила в список саблистов, допущенных к международным стартам, олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. По его словам, такое решение связано с рекомендациями МОК, так как среди не допущенных к соревнованиям спортсменов находятся участники клубов ЦСКА и «Динамо».

Глава ОКР Поздняков сообщил, что уже много раз обсуждал с членами сборной возвращение спортсменов из России к международным турнирам при существующих ограничениях, однако они отказались рассматривать такой вариант. Он также назвал условия, при которых российские фехтовальщики могли бы снова участвовать в соревнованиях международного уровня.