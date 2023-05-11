В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава ОКР Поздняков назвал условия возвращения российских фехтовальщиков к участию в международных турнирах

Вероника Волосунова
12:38 11.05.2023
По словам Позднякова, возвращение российских фехтовальщиков возможно при соблюдении равных прав с другими спортсменами.
Глава ОКР Поздняков назвал условия возвращения российских фехтовальщиков к участию в международных турнирах
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Российские фехтовальщики будут принимать участие в международных турнирах только при условии равных прав со спортсменами из других стран. Об этом заявил глава ОКР России Станислав Поздняков.

Поздняков рассказал, что уже неоднократно обсуждал с участниками сборной предлагаемый им формат «возвращения» к международному спорту с существенными ограничениями, однако никто из них такой вариант выступлений не рассматривает.

«Позиция едина - участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий», - написал он в своем Telegram-канале. 

Сегодня стало известно о решении Международной федерации фехтования не допускать к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов с сожалением отметил отсутствие в списке допущенных к стартам саблистов «знакомых миру фамилий» и «многих других перспективных, сильных ребят».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:13 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в центре Милана
13:00 В стране и мире
В Кремле назвали отмену виз с Грузией гуманитарным решением
12:38 В стране и мире
Глава ОКР Поздняков назвал условия возвращения российских фехтовальщиков к участию в международных турнирах
12:12 В стране и мире
Генерал Липовой рассказал подробности безуспешной попытки украинских БПЛА атаковать Москву 9 мая
11:30 В стране и мире
Видео
Опубликована запись разговора первого замминистра МЧС ДНР с вымогателями из СБУ
Популярное
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
В США установили причастность ЦРУ к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Видео
В небе над парком «Патриот» расцвел салют в честь 9 мая
Видео
Парад Победы-2023: полная версия
Видео
Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.