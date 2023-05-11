Глава ОКР Поздняков назвал условия возвращения российских фехтовальщиков к участию в международных турнирах

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Российские фехтовальщики будут принимать участие в международных турнирах только при условии равных прав со спортсменами из других стран. Об этом заявил глава ОКР России Станислав Поздняков.

Поздняков рассказал, что уже неоднократно обсуждал с участниками сборной предлагаемый им формат «возвращения» к международному спорту с существенными ограничениями, однако никто из них такой вариант выступлений не рассматривает.

«Позиция едина - участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий», - написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня стало известно о решении Международной федерации фехтования не допускать к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов с сожалением отметил отсутствие в списке допущенных к стартам саблистов «знакомых миру фамилий» и «многих других перспективных, сильных ребят».