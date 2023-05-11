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Глава Федерации фехтования РФ Мамедов заявил, что FIE не допустила россиян по рекомендации МОК

Алексей Курильченко
12:30 11.05.2023
Среди спортсменов, не допущенных до соревнований, находятся фехтовальщики из клубов ЦСКА и «Динамо».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chuck Myers, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Международная федерация фехтования, принимая решение о недопуске российских игроков, руководствовалась рекомендациями Международного олимпийского комитета, который запретил участие атлетов из клубов «силовиков». Об этом «Звезде» заявил президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов.

«Международная федерация фехтования действовала согласно рекомендации МОК, в которой сказано, что спортсмены ЦСКА и "Динамо" участвовать в отборочных соревнованиях для попадания на Олимпийские игры не могут», - заявил Мамедов.

Глава федерации отметил, что на данный момент они получили списки на участие для саблистов - из 24 спортсменов 13 не допустили до участия. FIE пока не прислала список для дисциплин рапиры и шпаги, а также для тренеров, специалистов и медиков. Среди не допущенных на соревнования спортсменов есть много фехтовальщиков-чемпионов.

«Есть Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников... Это спортсмены со званиями чемпиона мира, Европы», - отметил глава федерации.

Напомним, Международная федерация фехтования не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. Мамедов с сожалением отметил отсутствие в списке Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова и «многих других перспективных, сильных ребят».

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