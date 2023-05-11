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FIE не допустила на соревнования олимпийских чемпионок Великую, Егорян и Позднякову

Ирина Елагина
11:04 11.05.2023
Наших олимпийцев лишили возможности участия в турнирах FIE.
FIE не допустила на соревнования олимпийских чемпионок Великую, Егорян и Позднякову
© Фото: Tadashi Miyamoto, AFLO, Globallookpress
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Международная федерация фехтования не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, - знакомых миру фамилий в нем нет», - приводит ТАСС слова Мамедова.

Мамедов с сожалением отметил отсутствие в списке Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова и «многих других перспективных, сильных ребят».

Ранее сообщалось, что FIE одобрила участие наших фехтовальщиков в турнирах с середины апреля, но в ответ Германия, Дания, Финляндия и Франция бойкотировали этапы Кубка мира, не желая соревноваться с российскими спортсменами.

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