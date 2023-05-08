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Два самолета ВКС РФ помогают тушить лесные пожары в Курганской области

Ирина Елагина
10:46 08.05.2023
Самолеты оборудованы выливными авиационными приборами для тушения лесных пожаров с борта Ил-76.
Два самолета ВКС РФ помогают тушить лесные пожары в Курганской области
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Министерство обороны России направило два борта Ил-76 ВКС России для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Курганской области.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, в зону чрезвычайной ситуации направлены самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России со специальным оборудованием.

«Самолеты оснащены выливными авиационными приборами ВАП-2», - уточнили в Минобороны РФ.

ВАП-2 - это мобильная танкерная система с водой или химическим реагентом из двух баков общим объемом до 40 «кубов».

По информации МЧС, сейчас в тушении лесных пожаров в Курганской области привлечены 1290 человек и 332 единицы техники, в том числе авиация МЧС России.

Ранее сообщалось о гибели при тушении лесного пожара жителя деревни Красный Яр в Тюменской области. 

Напомним, что огнем лесных пожаров сейчас объяты несколько регионов России. Сложная ситуация в Курганской, Тюменской и Свердловской областях. В борьбе с огнем участвуют спасатели МЧС, армейская авиация ЦВО, сами местные жители и добровольцы из разных регионов России.

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