Глава МЧС Куренков прибыл в Курганскую область
В Курганскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В ведомстве отметили, что приезд Куренкова связан с многочисленными природными пожарами в этом регионе.
Также отмечено, что огонь распространился на несколько населенных пунктов на Урале, перекинувшись с лесов и сухой травы.
«Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией», - информировало МЧС РФ в своем Telegram-канале.
Вместе с тем, Куренков отмечал, что три из девяти угрожающих населенным пунктам ландшафтных пожаров локализованы, один - ликвидирован полностью.
Сутками ранее приводилась информация о гибели трех человек при пожарах в Курганской области. Точное количество погибших устанавливается, возбуждено уголовное дело.