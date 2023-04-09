Противники УПЦ попытались штурмом взять собор в Каменце-Подольском

Защитникам храма пытались вручить повестки, а полиция не реагировала на вызовы, отметили в УПЦ.

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В Каменце-Подольском Хмельницкой области Украины предпринята попытка захватить собор Александра Невского. Об этом сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Сегодня, 9 апреля 2023 года, предпринимается попытка силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском», - говорится в сообщении.

Полиция на вызовы не прореагировала, сообщили очевидцы. А тем, кто пытался защитить храм, на месте вручали повестки, отметили в УПЦ.

Там также добавили, что на местных страницах в Facebook* (запрещен в России, принадлежит признанной экстремистской в РФ корпорации Meta) со вчерашнего дня распространяются призывы приходить в собор для штурма и распространяется ложная информация о церкви.

Ранее в Киевской области во время захвата храма в селе Липовец скончался один из рейдеров. Мужчине стало плохо сразу после того, как он отобрал у священника крест и бросил его на землю.

На Украине в последние дни обострилась ситуация с гонениями на УПЦ. В начале апреля раскольники захватили Параскевскую церковь Новом Корце Ровненской области, кафедральные соборы УПЦ во Львове, Хмельницком и Шепотках Хмельницкой области, храм в Черновицкой области.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители до 29 марта и заявили о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. Священники отказались идти на компромисс с властями и покидать территорию лавры. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко в субботу заявил, что будущее Киево-Печерской лавры будет решаться после выселения монахов.