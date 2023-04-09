Эксперт Федоров: в словах Макрона слышится отзвук антиамериканизма де Голля

Президент Франции призвал Европу не следовать блоковому мышлению и не втягиваться в чужие конфликты.

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Эмманюэль Макрон выступил против втягивания Европы в противостояние США и КНР из-за Тайваня. Европа не должна следовать блоковому мышлению и втягиваться в чужие конфликты, сказал в интервью газете Les Echos президент Франции.

По его словам, европейцам необходимо подумать о своих интересах. Хуже всего для Старого Света было бы «подстраиваться под американские темпы или китайскую чрезмерную реакцию», сказал он. Иначе Европа может быть втянута «в дезорганизацию мира» и чужие кризисы, сказал Макрон.

За этими словами стоит особая позиция Франции, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Эта позиция в последний год ушла в тень в связи с украинским конфликтом, однако антиамериканизм присутствует во французской политике начиная с де Голля.

Франция раньше руководствовалась в отношениях с США формулой «союзник - но не вассал», хотя теперь у Вашингтона есть много экономических, политических и военных рычагов воздействия на Париж. Поэтому такая самостоятельность стала исчезать из французской политики. Тем не менее она осталась, считает эксперт.

«Вспомните недавнюю историю с AUKUS, когда на интересы Франции просто наплевали. И с большими трудами эта обида, этот конфликт был улажен. Во Францию ездили госсекретари, потом Байден встречался с Макроном. Даже французы отзывали своего посла», - напомнил Сергей Федоров.

Военный блок AUKUS создали в сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания. При этом Австралия разорвала контракт с Францией на поставку подводных лодок общей стоимостью $66 млрд в пользу сделки с Вашингтоном. После этого французские послы в Канберре и Вашингтоне были отозваны в Париж для консультаций.

Макрон проводит политику самостоятельности и стратегической независимости Европы, считает Федоров. Сейчас она несколько размыта, учитывая позиции стран-русофобов и ярых атлантистов вроде Прибалтики и Польши. Тем не менее, эта линия всегда проводилась.

Визит Макрона в КНР подтвердил, что Франция, которая во многом задает политический вектор Евросоюза, не хочет быть втянутой в противостояние США и КНР на стороне Вашингтона, говорит эксперт.

«Она хочет определенной дистанции, не стать заложником этой намечающейся конфронтации. Не знаю, удастся ли Марону приобщить к такой политике коллег по ЕС. Но Франция выступает именно за такую политическую линию», - заключил эксперт.

На уходящей неделе Эмманюэль Макрон совершил официальный визит в Китай. Там он обсуждал в частности ситуацию вокруг Украины и Тайваня. Многие наблюдатели оценили его итоги как провальные.