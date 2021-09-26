Обиженная Франция и разгневанный Китай: как создание нового альянса AUKUS накалило обстановку в мире

Изменение действующего миропорядка и глобальный кризис - это про новый военно-политический альянс AUKUS, создание которого за спиной Европы взбудоражило не только Старый Свет, но и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Пока президент Франции Эмманюэль Макрон приходит в себя от полученной от американских партнеров пощечины, Китай не стал церемониться и новый союз, созданный США, расценил однозначно - как угрозу себе и своим интересам в регионе.

Франция негодует - оказалось, что с ядерной державой можно не считаться и предать в любой момент. По национальной гордости и международной репутации страны нанесен огромный удар. К тому же, союзником - США.

Последствия этого публичного унижения непредсказуемы - французы возмущены. Макрон тем временем молчит. И это - красноречивое молчание. Президент, похоже, в шоке от действий партнеров - союзники воткнули нож в спину, как говорят в самой Франции.

Униженный Макрон попытался сохранить лицо, отозвав послов из США и Австралии, но в итоге ничего не добился. Публичных извинений не последовало, а телефонный звонок президента Штатов Джо Байдена Макрону, скорее, как бесполезная таблетка от боли. Поговорили так, что и рассказать французам нечего. Встречу сухо прокомментировали в Белом доме.

«Президент надеется, что это шаг к возвращению к нормальному состоянию в долгих и важных прочных отношениях, которые Соединенные Штаты поддерживают с Францией», - сказала пресс-секретарь Джен Псаки.

Казалось, сейчас самое время для Макрона разбудить в себе мушкетера - защищать интересы страны и свой упавший рейтинг, дать жесткий ответ. Но нет. Даже накануне выборов Макрон выбирает странную стратегию - терпеть и молчать.

В стране и без скандала с подлодками было неспокойно - французские генералы написали Макрону письмо этой весной, поставив ультиматум: остановить развал Франции или уйти в отставку. И вот теперь еще одна публичная пощечина.

«Байден говорил с Макроном, как он говорил с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Мы претендуем быть сильным союзником внутри НАТО, а понимаем, что мы - никто. Сейчас Макрон находится на уровне Зеленского. И это не комплимент», - прокомментировал французский аналитик Ксавье Моро.

Амбиции Макрона - стать новым лидером Европы и заменить уходящую с поста канцлера Германии Ангелу Меркель - похоже, останутся мечтами. Еще недавно тот же самый Макрон на саммите НАТО доверительно общался с Байденом. И казалось, шпионский скандал - слежку за лидерами ЕС, прослушивание телефонов лидеров Старого Света, включая даже Меркель - удалось замять, и теперь начнется новая эра настоящего партнерства. История показала, что США - старший партнер, а Европа всегда будет младшим. И когда старшие что-то решают, то младшие об этом узнают последними.

Французы даже не стали отзывать посла из Великобритании. Объяснили это так: с англичанами все понятно - они ненадежные союзники. В Лондоне, в свою очередь, и не пытались сделать вид, что огорчены происходящим. Наоборот, на фоне кризиса с мигрантами, конфликтами рыбаков из-за улова в Ла-Манше и другими взаимными претензиями двух стран, создание нового альянса - возможность уколоть Францию побольнее, а потом сказать, что все это для общего блага.



Британский премьер Борис Джонсон именно так и сделал - отчитал Макрона, обращаясь к нему как к мужчине на грани нервного срыва. И даже перешел на французский для большего эффекта.

«Я думаю, что уже самое время некоторым из наших дорогих друзей в мире prenez un grip (взять себя в руки) и donnez-moi un break (оставить меня в покое)», - сказал он.

Америка, Британия и Австралия считают, что тема конфликта закрыта. Однако в Европе волнуются. Если сегодня так поступили с Францией, то кто следующий?

«С одним из членов ЕС обошлись неприемлемо. Мы хотим знать, что произошло и почему это произошло. Так что нам нужны разъяснения, прежде чем мы вернемся к ведению дел как раньше», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Формальное объяснение - союз просто жизненно необходим для обеспечения безопасности Австралии и всего региона. Кроме того, французские подлодки, как выясняется, так себе - дизельные, оборудование не очень, а стоит дорого. Другое дело американские - ядерные. Франция в шоке от таких заявлений. Еще за несколько часов до объявления о создании альянса Франция получила письмо из Австралии с уверениями, что все замечательно и идет по плану. Однако в итоге вместо контракта века на 56 миллиардов евро - обида на века.

«Это решение, которое должно было быть принято. Это было трудное решение, но, в конце концов, это национальные интересы Австралии и вопросы ее безопасности», - пояснил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Евросоюз ждет, какой в итоге ответ даст Франция. Пригрозит уходом из НАТО, предложит создать европейскую армию или сделает вид, что ничего особенного не произошло? От хода Франции во многом зависит то, как США дальше будут обращаться с Европой.

«Вопрос такой: если США могли выйти из Афганистана, кинуть французов, то где находится в этом номинале Латвия, например? Вес ее - какой? Вес у Латвии приближен к нулевому, если вес Франции оценен в Вашингтоне вот так. Французы смогли бы договориться, пойти на компромисс - это ваше, это наше, мы идем вам навстречу. Давайте будем договариваться. Но американцы поступили как беспредельщики, которые не договариваются, а сразу валят своего оппонента», - подчеркнул профессор международных отношений СПбГУ Николай Межевич.

Выйти из состава НАТО Франция вряд ли решится. Жестко отвечать можно только равным себе странам. Например, Швейцарии, которая тоже отменила сделку с Францией и выбрала американские истребители вместо французских. Разозленный Макрон отменил приглашение швейцарскому президенту на рабочую встречу в Париже в ноябре. Но AUKUS не отменишь - с существованием нового военного блока Европе придется считаться. Формально он направлен на укрепление безопасности Австралии, но все понимают, что на самом деле - это дружба против Китая.

«Первая цель - сдерживание Китая. В несколько меньшей степени России, ее активности в акватории Тихого океана. Китай тут - цель номер один. И именно ради этого и пошли на такой рискованный и противоречивый шаг как оснащение австралийских военно-морских сил атомными субмаринами. Создается опасный прецедент распространения такого рода вооружения. В частности, не только США и Британия могут производить подводные лодки с атомными двигателями, это могут делать и в России, и в Китае, и во Франции», - пояснил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

В Москве уже ответили. Назвали союз прообразом азиатского аналога НАТО и напомнили Франции о принципе бумеранга - если сам не держишь слово в делах, то рано или поздно прилетит симметричный ответ.

«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

AUKUS - это уже второй союз США в регионе. Первый - четверка QUAD - тоже альянс по сдерживанию Китая. В него входят США, Австралия, Индия и Япония. С появлением AUKUS напряжение в регионе выросло еще больше.

«Такие договоренности противоречат духу нераспространения ядерного оружия и соответствующим международным соглашениям. Мы снова настаиваем, чтобы Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты прекратили руководствоваться идеологией времен холодной войны и четко придерживались международных обязательств, касающихся нераспространения ядерного оружия», - заявил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

Преданная Франция - лишь обиженный союзник в большой американской игре противостояния с Китаем. Игра опасная: ядерные подлодки в Азиатско-Тихоокеанском регионе - это уже похоже на переход в наступление и обязательно вызовет ответную реакцию Пекина. Создание альянса может обернуться большой трагедией как для самих союзников, так и для всего мира.