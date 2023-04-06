Politico пишет о провале миссии Макрона в Китае
Эммануэль Макрон не смог поколебать позицию Си Цзиньпина относительно конфликта на Украине, пишет издание Politico. На второй день государственного визита французского президента председатель КНР сделал ожидаемые заявления о том, что «у всех сторон» есть «разумные опасения по поводу безопасности», и не дал ни малейшего намека на то, что он будет использовать свое влияние для завершения конфликта.
«Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным», - сказал китайский лидер на пресс-конференции в Доме народных собраний в Пекине.
Си Цзиньпин добавил, что мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, сослался на Устав ООН и отметил стремление к построению сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности.
Президент Франции приехал в Китай в среду в надежде убедить Си Цзиньпина «повлиять на Россию», чтобы положить конец конфликту, и заставить Пекин высказаться против размещения РФ ядерного оружия в Белоруссии.
По словам французского дипломата, знакомого с ходом переговоров, во время частной встречи с Си Цзиньпином Макрон выразил обеспокоенность Запада тем, что Пекин поставит оружие РФ. Но французский лидер, похоже, не продвинулся далеко, заключает издание.
«Президент призвал Си не делать поставки в Россию, которые помогли бы ей в войне против Украины. Си сказал, что эта война - не его дело», - сказал дипломат, анонимно описывая частную беседу.
Переговоры, которые тем не менее представитель Елисейского дворца назвал «откровенными и конструктивными», в конечном итоге продлились полтора часа.
Politico отмечает разные стили двух лидеров. Председатель КНР прочитал свои тщательно подготовленные комментарии, глядя прямо перед собой. Затем французский лидер говорил примерно в два раза дольше, чем хозяин встречи. Это протокольная оплошность, которую заметили представители китайской стороны.
При этом Си Цзиньпин временами выглядел нетерпеливым и раздраженным, пока Макрон продолжал говорить. Китайский лидер несколько раз глубоко вздохнул и, похоже, смутился, когда Макрон обратился к нему напрямую, явно импровизируя по поводу войны на Украине и их совместной ответственности за поддержание мира.
Макрон призвал главу КНР открыто осудить российскую агрессию против Украины. Однако Си Цзиньпин прямо не упомянул Россию в своем выступлении. Китайский лидер сказал, что КНР и Франция должны «возобновить обмены между законодательными органами и военными», а это может вызвать раздражение США.
«Китай и Франция должны продолжать... противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации, объединяя усилия для решения всех типов глобальных проблем», - сказал Си Цзиньпин.
Визит Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен в Пекин начался накануне. Европейские политики приехали в Китай в надежде склонить Си Цзиньпина к прямому общению с Киевом, а также предотвратить сближение Пекина и Москвы на фоне СВО.