Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо отметил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была в ярости.

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Власти Китайской Народной Республики фактически проигнорировали главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, которая прибыла в Пекин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Такое заявление сделал французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в Twitter.

«Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров!» - передает его слова RT.

Он также отметил, что председатель Еврокомиссии была в ярости.

Ранее президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев заявил, что во время визита Эммануэля Макрона в Китай произошло грубейшее нарушение протокола. Он отметил, что изначально готовился визит в Китай именно французского лидера, речи о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не шло.

После встречи лидеров Франции и Китая Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного французского источника, сообщило, Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин запустили процесс по миру на Украине. Как отметил собеседник агентства, по итогам встречи председатель КНР поблагодарил своего французского коллегу за «разъяснение вопросов».