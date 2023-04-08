Захарова заявила, что Запад «лепит» жертву из Треповой

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На Западе пытаются лепить образ жертвы из подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой, она вызывает там сочувствие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что за шесть дней после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, «никто из западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения... не выразил элементарного сострадания к потерпевшим». Нашлись и те, кто делал заявления, которые можно было бы приравнять к публичному оправданию терроризма, добавила Захарова.

«Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из нее пытаются лепить образ жертвы», - написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что «патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма». Она напомнила, что не обращавший внимания на задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Кесема и историю Джулиана Ассанжа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вдруг озаботился судьбой американского журналиста WSJ Эвана Гершковича.

«Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества», - заявила Захарова, отметив, что следующим шагом станет оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов.

Военного корреспондента Владлена Татарского в субботу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Более тысячи людей, включая близких, соратников и поклонников творчества Татарского, пришли проститься с ним.

Татарский (Максим Фомин) 2 апреля погиб в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. На следующий день была задержана подозреваемая Дарья Трепова. Ее обвинили в теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств, Трепова останется под арестом до 2 июня. Ранее стало известно, что девушка решила сотрудничать со следствием.