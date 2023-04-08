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Из-за прощания с Татарским меры безопасности усилили у Троекуровского кладбища

Константин Исаев
11:26 08.04.2023
Церемония состоится сегодня в 12:00 в похоронном зале кладбища.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На прощание с военный корреспондентом Владленом Татарским в Москве приходят люди, образовалась большая очередь, передает корреспондент «Звезды».

Церемония состоится сегодня в 12:00 в похоронном зале на Троекуровском кладбище.

Чтобы проститься с военкором, нужно пройти зону досмотра. Правоохранители установили арочные металлодетекторы, также были привлечены кинологи.

Ранее глава государства Владимир Путин посмертно наградил журналиста за мужество и отвагу, которые он проявил при исполнении профессионального долга.

Второго апреля в Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел взрыв. ЧП произошло на творческом вечере Владлена Татарского. В результате теракта он погиб, еще 40 человек, в том числе три подростка, получили ранения.

По данным следствия, взрывчатка находилась в статуэтке, которую на мероприятие принесла Дарья Трепова. Возбуждено уголовное дело о теракте. Девушка будет находиться под стражей до 2 июня.

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