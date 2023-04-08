Политолог Дудаков: многие в Вашингтоне морально готовы к войне за Тайвань

Свои вооруженные силы США будут использовать в самом последнем случае - если поймут, что их союзники уже не справляются, считает эксперт.

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Республиканский член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол заявил во время своего визита в Тайбэй, что конгресс одобрит отправку американских войск на Тайвань при вторжении Китая.

Майкл Маккол - это глава комитета международных отношений нижней палаты, один из самых ярых ястребов в конгрессе. Он обычно говорит то, что многие ястребы хотели бы сказать, но не всегда говорят, считает политолог, американист Малек Дудаков.

«Это может или не может соотноситься с официальной позицией администрации Байдена. Чаще всего не соотносится», - сказал эксперт в беседе со «Звездой».

Маккол - республиканец, из ярого ястребиного круга. То, что он говорит сейчас в контексте Тайваня, означает, что многие в вашингтонском истеблишменте готовы к длительному противостоянию с Китаем и даже морально готовы к войне за Тайвань, считает Дудаков.

«Но это не гарантирует того, что она случится, учитывая, что решение принимается не только им, мягко говоря», - сказал политолог.

При этом на Тайване уже сейчас находится некоторое количество американских военнослужащих, примерно 200-300 человек, которые обучают местную армию.

Будет ли Америка напрямую в большом количестве вовлекаться в войну за Тайвань - будет зависеть от того, как военные действия будут происходить. Если Китай быстро урегулирует тайваньский вопрос, тогда у Америки просто не будет возможности в него вовлечься.

«Это не Украина - там можно объявить блокаду и перекрыть поставки оружия и чего бы то ни было на Тайвань», - сказал Малек Дудаков.

По его словам, ответные действия со стороны США будут носить самый разный характер, но далеко не факт, что американцы дойдут до прямых ударов по инфраструктуре, в том числе военной, Китая.

«Тем не менее, обострение вокруг Тайваня продолжается, поэтому ничего исключать нельзя. Но такой сценарий я рассматриваю скорее как маловероятный», - подчеркнул эксперт.

Сейчас американцы пытаются реализовать на Тайване условно сценарий Украины, накачивая остров оружием и вынуждая тайваньцев самих противостоять КНР.

«В общем, воюют с Китаем чужими руками. В дальнейшем американцы, я думаю, были бы не против вовлечь в такой потенциальный конфликт другие страны региона, включая Японию, Южную Корею, Австралию, которые тоже настроены антикитайски», - сказал Малек Дудаков.

Свои же силы США будут использовать в самом последнем случае - если поймут, что их союзники уже не справляются, резюмировал эксперт.

Китайская армия проводит трехдневные учения вблизи Тайваня в качестве «предостережения сепаратистским силам». Кроме того, власти КНР ввели санкции против американского Гудзоновского института и Президентской библиотеки Рональда Рейгана в связи с транзитами главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через территорию США. В Пекине заявили, что тайваньский вопрос является «первой красной линией» для Вашингтона.