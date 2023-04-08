В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Дудаков: многие в Вашингтоне морально готовы к войне за Тайвань

Дмитрий Трунов
18:37 08.04.2023
Свои вооруженные силы США будут использовать в самом последнем случае - если поймут, что их союзники уже не справляются, считает эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Karsten Wrobel, imageBROKER.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Республиканский член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол заявил во время своего визита в Тайбэй, что конгресс одобрит отправку американских войск на Тайвань при вторжении Китая.

Майкл Маккол - это глава комитета международных отношений нижней палаты, один из самых ярых ястребов в конгрессе. Он обычно говорит то, что многие ястребы хотели бы сказать, но не всегда говорят, считает политолог, американист Малек Дудаков.

«Это может или не может соотноситься с официальной позицией администрации Байдена. Чаще всего не соотносится», - сказал эксперт в беседе со «Звездой».

Маккол - республиканец, из ярого ястребиного круга. То, что он говорит сейчас в контексте Тайваня, означает, что многие в вашингтонском истеблишменте готовы к длительному противостоянию с Китаем и даже морально готовы к войне за Тайвань, считает Дудаков.

«Но это не гарантирует того, что она случится, учитывая, что решение принимается не только им, мягко говоря», - сказал политолог.

При этом на Тайване уже сейчас находится некоторое количество американских военнослужащих, примерно 200-300 человек, которые обучают местную армию.

Будет ли Америка напрямую в большом количестве вовлекаться в войну за Тайвань - будет зависеть от того, как военные действия будут происходить. Если Китай быстро урегулирует тайваньский вопрос, тогда у Америки просто не будет возможности в него вовлечься.

«Это не Украина - там можно объявить блокаду и перекрыть поставки оружия и чего бы то ни было на Тайвань», - сказал Малек Дудаков.

По его словам, ответные действия со стороны США будут носить самый разный характер, но далеко не факт, что американцы дойдут до прямых ударов по инфраструктуре, в том числе военной, Китая.

«Тем не менее, обострение вокруг Тайваня продолжается, поэтому ничего исключать нельзя. Но такой сценарий я рассматриваю скорее как маловероятный», - подчеркнул эксперт.

Сейчас американцы пытаются реализовать на Тайване условно сценарий Украины, накачивая остров оружием и вынуждая тайваньцев самих противостоять КНР.

«В общем, воюют с Китаем чужими руками. В дальнейшем американцы, я думаю, были бы не против вовлечь в такой потенциальный конфликт другие страны региона, включая Японию, Южную Корею, Австралию, которые тоже настроены антикитайски», - сказал Малек Дудаков.

Свои же силы США будут использовать в самом последнем случае - если поймут, что их союзники уже не справляются, резюмировал эксперт.

Китайская армия проводит трехдневные учения вблизи Тайваня в качестве «предостережения сепаратистским силам». Кроме того, власти КНР ввели санкции против американского Гудзоновского института и Президентской библиотеки Рональда Рейгана в связи с транзитами главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через территорию США. В Пекине заявили, что тайваньский вопрос является «первой красной линией» для Вашингтона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:09 В стране и мире
Видео
Толпа раскольников захватила собор УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области
17:03 В стране и мире
В Сербии потребовали отставки призвавшего к санкциям против РФ министра
16:38 В стране и мире
WSJ: США готовы к креативным решениям по Гершковичу и Уилану
15:49 В стране и мире
Fox News: США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая
15:10 В стране и мире
Видео
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили военкора Татарского
Популярное
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Видео
Емельяненко справил нужду в неположенном месте и задержал рейс Екатеринбург - Москва
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Видео
Дюмин заявил, что задачи Путина требуют «не звездочек, а звездопад»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.