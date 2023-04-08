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Fox News: США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая

Дмитрий Трунов
15:49 08.04.2023
Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что Украину поддерживает НАТО, а в Тихом океане НАТО нет, так что вся надежда на Соединенные Штаты.
Fox News: США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая
© Фото: IMAGO, Andreas Beil, GlobalLookPress
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Конфликт с Китаем был бы «крайним средством», но конгресс одобрит отправку войск США в случае нападения Пекина на Тайвань. Об этом республиканский член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол сказал Fox News во время своего визита в Тайбэй.

«Если бы коммунистический Китай вторгся на Тайвань, это, безусловно, было бы на столе переговоров и обсуждалось бы конгрессом и американским народом», - добавил он.

Конгрессмен заявил, что он и его коллеги-законодатели приехали из Вашингтона на остров, чтобы «обеспечить сдерживание Китая». Маккол указал на то, что Украину поддерживает НАТО, а в Тихом океане НАТО нет.

«Тайвань находится в совершенно ином положении, чем Украина. Они не готовы к войне», - сказал Маккол.

На этой неделе жители Тайваня заявили Fox News, что они сомневаются, действительно ли США придут им на помощь, если отказались ввести войска на Украину.

Представители министерства обороны США предупредили, что президент Китая Си Цзиньпин может попытаться вторгнуться на Тайвань к 2027 году, а президент Байден в прошлом году привлек всеобщее внимание, когда заявил, что готов направить войска для защиты Тайбэя в случае нападения Пекина.

Восемь кораблей и 42 истребителя армии КНР пересекли «срединную линию» в Тайваньском проливе, сообщили в Минобороны Тайваня. Это произошло на фоне поездки главы администрации острова Цай Инвэньв США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Минобороны Китая в свою очередь потребовало от США прекратить контакты с Тайванем. В МИД КНР называют тайваньский вопрос «первой красной линией», которую Соединенным Штатам Америки нельзя пересекать в отношениях с Китаем.

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