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КНР ввела санкции в отношении Гудзоновского института и библиотеки Рейгана из-за Тайваня

Максим Крюков
08:08 07.04.2023
В Министерстве иностранных дел Китая пояснили, что решение связано с транзитами главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через территорию Соединенных Штатов Америки.
КНР ввела санкции в отношении Гудзоновского института и библиотеки Рейгана из-за Тайваня
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Власти Китайской Народной Республики ввели санкции в отношении американского Гудзоновского института и Президентской библиотеки Рональда Рейгана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая, объяснив, что решение связано с транзитами главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через территорию Соединенных Штатов Америки.

«Американская сторона не обращает внимания на неоднократные [дипломатические] представления и протесты Китая, настояв на получении разрешения для "транзитов" главы региона Тайвань Цай Инвэнь 29-31 марта и 4-6 апреля через США для участия в политических мероприятиях», - передает сообщение ведомства ТАСС.

В МИД отметили, что учреждения «предоставили площадку для сепаратистских мероприятий Цай Инвэнь», подчеркнув, что таким образом Вашингтон серьезно нарушил принцип «одного Китая» и соответствующие договоренности с Пекином, и тем самым «нанес серьезный урон суверенитету и территориальной целостности КНР».

Указанные организации, согласно решению китайского внешнеполитического ведомства, больше не смогут взаимодействовать с китайскими учебными заведениями и прочими структурами, а также с частными лицами. Помимо этого, в связи с ограничениями управляющие лица заведений лишены возможности получения визы и посещения КНР, а все их активы на территории страны будут заморожены.

Ранее в МИД КНР заявили, что тайваньский вопрос является «первой красной линией», которую Соединенным Штатам Америки нельзя пересекать в отношениях с Китаем. В ведомстве отметили, что Пекин готов принять решительные меры в ответ на действия США.

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