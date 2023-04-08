Восемь кораблей и 42 истребителя армии КНР пересекли «срединную линию» в Тайваньском проливе

В Минобороны Тайваня отметили, что у острова в зоне опознавания системы ПВО были замечены истребители типа J-10, J-11 и J-16 и корабли КНР.

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Вблизи Тайваня были обнаружены 42 истребителя и 8 военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Минобороны Тайваня.

В военном ведомстве уточнили, что у острова в зоне опознавания системы противовоздушной обороны были замечены истребители типа J-10, J-11 и J-16 и корабли КНР. При этом отмечается, что 29 самолетов пересекли «срединную линию» - фактическую границу в Тайваньском проливе.

Напомним, сегодня китайская армия начала трехдневные учения вблизи острова в качестве «предостережения сепаратистским силам», которые проводятся на фоне состоявшейся поездки главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая транзитом посетила Соединенные Штаты. Она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Ранее в Минобороны Тайваня сообщили, что за минувшие сутки тринадцать самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.