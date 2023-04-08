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Песков назвал слова Макрона о неразмещении ядерного оружия за рубежом «яростной критикой» в адрес США

Дмитрий Трунов
15:15 08.04.2023
Президент Франции сказал, что ядерное оружие «ни при каких обстоятельствах» не может быть размещено за пределами стран, которые им обладают.
Песков назвал слова Макрона о неразмещении ядерного оружия за рубежом «яростной критикой» в адрес США
© Фото: Chris Kleponis - Pool, CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Эмманюэля Макрона о том, что страны не должны размещать ядерное оружие за пределами своей территории.

«Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно», - сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент Франции сказал, что ядерное оружие «ни при каких обстоятельствах» не может быть размещено за пределами стран, которые им обладают. Это заявление он сделал, находясь с визитом в КНР.

На его высказывание отреагировал также Александр Лукашенко. Он считает, что ядерное оружие «надо свезти в одну кучу и уничтожить». Но пока ядерные заряды США размещены на территории нескольких стран, «мы делаем как они», сказал белорусский президент.

Дмитрий Песков ранее заявлял, что ядерное оружие РФ в Белоруссии размещается для баланса безопасности в Европе. По его словам, это реакция на приближение НАТО к границам России.

Владимир Путин называл число ядерных боеприпасов США на территории Европы. Там размещено 200 ядерных тактических боезапасов, а для их применения подготовлено 257 самолетов.

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