Лукашенко: ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить

Так президент Белоруссии отреагировал на заявление Макрона о неразмещении ЯО на чужой территории.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что все ядерное оружие в мире следует уничтожить.

«Ядерное оружие надо свезти в одну кучу и уничтожить, вот и все. А пока мы делаем как они (США. - Прим. ред.)», - сказал белорусский лидер в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Так Лукашенко прокомментировал заявление Эммануэля Макрона. Президент Франции на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что «ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерное оружие на чужой территории».

«Я согласен с ним. Поэтому надо выводить ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где они размещены», - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко не впервые высказывается о всеобщем уничтожении ядерного оружия. Например, в интервью AFP в 2022 году он назвал себя категорическим противником ЯО.

«Его надо полностью в мире уничтожить. И мир будет спокойнее спать. Но сейчас есть, кроме ядерного оружия, биологическое, кибероружие. Понимаете, это еще страшнее, чем ядерное», - сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал 6 апреля, что размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии - реакция на расширение НАТО в сторону российских границ. Владимир Путин ранее указывал, что США хранят 200 ядерных тактических боеприпасов в шести странах НАТО. Александр Лукашенко также говорил о том, что НАТО проводит учения в том числе с использованием самолетов, способных нести ядерные боеголовки.