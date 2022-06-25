Путин: США хранят 200 ядерных тактических боеприпасов в шести странах НАТО
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Путин: США хранят 200 ядерных тактических боеприпасов в шести странах НАТО
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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