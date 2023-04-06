В Кремле заявили, что ядерное оружие в Белоруссии размещается для баланса безопасности в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ядерное оружие размещается в Белоруссии для того, чтобы сбалансировать архитектуру безопасности в Европе.
По его словам, НАТО расширяется в сторону российских границ, а не наоборот. Это расширение инфраструктуры альянса доставляет Москве хлопоты и переживания за безопасность.
«Естественно мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить, и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте», - заметил Песков.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что страны Запада сосредоточены на приближении Украины к стандартам НАТО.
А эксперт Пархалина в беседе со «Звездой» назвала Финляндию «донором» для НАТО.